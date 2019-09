La violencia contra la mujer en nuestro país forma parte de un flagelo global

Entrevista a Caro Barone

Directora de Ejecución de Política de Género y Diversidad del Ministerio de Seguridad, es hoy precandidata a legisladora por el partido Juntos por el Cambio en la lista de Capital Federal.

Sostiene Caro Barone que desde los 14 años trabaja en el campo social para mejorar la calidad de vida de la gente. Con el nacimiento de su hija, dio a luz también a la Asociación MUJERES CON VOS, para la defensa de los derechos de la mujer.

¿ Por qué motivo América Latina es más violenta con las mujeres que, por ejemplo, los países de Medio Oriente?

-Según Naciones Unidas 14 de los 25 países con la mayor tasa de femicidios del mundo están en América Latina, siendo esta última región la más peligrosa para que vivan las mujeres. Solo en 2018 fueron asesinadas 87 mil mujeres por razón de género, según la organización de Naciones Unidas contra el crimen y las drogas (UNODC). Los dos continentes que lideran estas cifras son el continente Africano primero con 3,1 cada 100 mil habitantes y segundo América Latina con 1,3 cada 100 mil de tasa de femicidios a nivel regional. Catorce de los 25 países donde hay más femicidios están en América Latina y entre ellos la Argentina. La violencia contra la mujer en nuestro País forma parte de un flagelo global y que requiere de un abordaje interagencial para su resolución. Para Naciones Unidas una de cada tres mujeres atravesaremos, a lo largo de nuestra vida, algún tipo de agresión física o sexual, lo que significa, para la Organización Mundial de la Salud, una categoría de epidemia.

Dos de cada tres mujeres son asesinadas en Argentina por razones de género. ¿Cómo se activa el alerta ante estas cifras ?

-Primero es importante resaltar de donde sale este dato. Nosotros sabíamos que las mujeres somos asesinadas por el hecho de ser mujeres, pero no sabemos cuándo, cómo, ni dónde. Este año el Ministerio de Seguridad presenta el primer informe de femicidios: lo que hace es comparar cual es la incidencia de los mismos respecto de los demás homicidios dolosos. Lo que dice es que, de los 2279 homicidios del año 2017, 376 son mujeres y de estas 296 fueron víctimas de femicidios. Por lo tanto el 64 % de las mujeres asesinadas, en la Argentina fueron a causa de femicidios, siendo por lo tanto la principal causa de muerte violenta, replicándose el hecho doloso en toda la América Latina. La estadística nos señala entonces que dos de cada tres mujeres son asesinadas por razón de género. ¿Cómo hacer para reducir esto que tiene causas estructurales? La principal herramienta para revertir este flagelo es con educación y un cambio cultural. Pensemos la responsabilidad que tenemos desde el ámbito de la Seguridad, por ejemplo. Durante el año 2018 ingresaron 400 mil denuncias por comisaría de casos de violencia de género. Estas son el principal dispositivo que tiene el Estado para tomar conciencia del tema, por lo tanto, fortalecer las capacidades institucionales a partir del personal policial para atender a las mujeres, comprenderlas por la situación que están viviendo, tomarles la denuncia, asignarles medidas de protección y sobre todo acompañarlas en la ruta emprendida y que la justicia las ampare en todo el proceso posibilitará revertir esta tendencia nacional que en los últimos diez años no ha podido reducir, a pesar de que si se han reducido un 23 % los homicidios dolosos.

¿Cómo funcionan las pulseras electrónicas para prevenir los femicidios?

-Son dispositivos duales, que se colocan en el tobillo del agresor con orden judicial, y se le otorga un celular y otro a la víctima. Estos tres dispositivos están interconectados a la central de monitoreo de la policía. La responsabilidad del monitoreo recae sobre el agresor que es quien está monitoreado. Caso inverso al botón de pánico, en donde la agredida debe conectarse. Si la justicia determina una orden de restricción perimetral de 1000 metros, se le advierte al agresor que no debe estar en una zona menor a esa cantidad delimitada y, de hacerlo, se activa una alarma, la cual le avisa que no debe acercarse. Se invirtieron 600 millones y se distribuyeron en todas las provincias que adhirieron al plan de acción. Tuvo una eficacia absoluta y nadie con tobillera cometió un femicidio

¿Cuáles son las acciones que se implementan en las instituciones educativas para prevenir las violencias de género?

-La primera herramienta es la Ley de Educación Sexual Integral ( ESI). A partir de ella se deberán buscar sociedades más igualitarias. Es el instrumento más importante, porque la violencia de género tiene que ver con las irregularidades estructurales. Revertir desde los niveles iniciales las desigualdades es a los efectos de lograr sociedades más igualitarias. La segunda es la Ley Micaela recientemente sancionada por la cual el 100 % de los funcionarios estén capacitados sobre violencia, en cuestión de género y rudeza contra las mujeres. Todos deben poder abordar la problemática ante un caso de coacción o exceso.

La Coordinación de política de género es una nueva área en el Ministerio de Seguridad Social.¿Cómo consideras tu gestión?

-Esta área fue creada por la ministra Bullrich en 2016. Las políticas y las perspectivas de género atravesando todas las secretarías de estado y todas las políticas del Ministerio eran un objetivo prioritario. Se creó específicamente por un lado para la toma de denuncias, seguimiento y acompañamiento de personas policiales de las fuerzas federales que estuvieran atravesando situaciones de violencia de género en situación de ámbito intrafamiliar o como dentro de la propia fuerza. Se deben crear ámbitos de protocolo y de actuación. Se debe incorporar currículo de género y herramientas para que las mujeres que integran las fuerzas armadas puedan tener trayectorias laborales iguales a sus pares masculinos. Que las miembros femeninos de las fuerzas de seguridad cuenten con un día anual para hacerse estudios gineco mamarios. Otra norma es que el género forma parte de la mesa de ascenso, para lo cual ninguna persona denunciada por violencias estará en condiciones de ascender. Se deberá transversalizar con perspectiva de género las demás políticas y crear políticas de género. Se establecen normas para saltar la orden de mando cuando sean los propios jefes quienes abusen del poder respecto a sus subalternas y así efectuar una denuncia.

¿ Cómo se resguarda a las mujeres en sus nuevos roles en las fuerzas armadas para que no se vuelvan vulnerables ?

-El objetivo es generar condiciones para que no haya barreras de infraestructura, culturales o normativas para el ingreso y permanencia igualitario de varones y mujeres. No existen cupos para el ingreso a las fuerzas, el mismo es indistinto. Se efectúa la protección administrativa en situaciones de violencia. A través de licencias por embarazo y lactancia se logra que la decisión de ser madres no impida trayectorias laborales equitativas respecto a sus pares varones. Se crearon un combo de normativas sobre políticas de conciliación para varones y mujeres que integran las fuerzas. Se propuso la creación de lactarios en edificios de las fuerzas

¿Qué nos puede comentar de Mabel Franco?

Es una pionera. Es una inspiración. En el año 2016, fue designada subjefa de la Policía Federal. Es la primer mujer en llegar tan alto , no solo en la Argentina sino en toda América Latina. Mabel Franco demostró lo importante de incorporar mujeres a las fuerzas de seguridad y derribó con tenacidad y capacidad todos los obstáculos. Formó parte de la primera camada. Estuvo en la división de trata de personas de la Policía Federal, en los centros de orientación a las víctimas de violencia de género en comisarías, y fue la primera mujer en integrar la mesa de ascensos. Con políticas concretas, año tras año, fue gran inspiradora.

¿Cómo analiza la posición de la mujer en la política? ¿Cree que en nuestro País está realmente representada en el actual proceso electoral?

-Por primera vez en la historia habrá paridad en la conformación de las listas en uno de los tres poderes del Estado, pero no se traduce en la composición de la Cámara, mucho menos que esas listas están compuestas por mujeres feministas que puedan impulsar políticas de género para las mujeres. Siguen existiendo grandes desigualdades, pero que haya paridad en la conformación de la lista de uno de los tres poderes, es un punto de partida fundamental. En la política, como en los otros espacios de poder tanto privados como judiciales, nos muestran grandes desigualdades con los pares varones. Se deberán pensar en acciones para que en todos los ámbitos las mujeres formen parte de la toma de decisiones.

¿Qué proyectos piensa impulsar desde su espacio como Legisladora en la Ciudad para lograr una mayor y mejor participación de la mujer en todos los ámbitos?

-Un buen punto de partida sería una Ley de Violencia Política por supuesto con el acompañamiento de los varones, para que la misma sea efectiva.

Después de una gestión tan exitosa en el poder ejecutivo ¿que la lleva a intentar pasar al poder Legislativo?

-Poder tener perspectiva de género desde el lugar donde se deciden las leyes que rigen la comunidad es el desafío que más me entusiasma para esta nueva etapa. El Estado es por definición y naturaleza donde se puede cambiar la realidad de las personas y ahí el desafío de llevar una voz feminista en ese ámbito.

DANIEL HÉCTOR SABAN

Estudiante de 1er año Periodismo en ISEC (Instituto Sudamericano de enseñanza de la Comunicación)

Profesora María Inés Alvarado